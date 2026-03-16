Зеленський підписав закон про боротьбу з дискримінацією та домаганнями у війську

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13037 про вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни та запобігання дискримінації й сексуальним домаганням у війську.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

За прийняття законопроєкту проголосували ще 25 лютого. Він вносить зміни до Дисциплінарного статуту Збройних сил України та Статуту внутрішньої служби Збройних сил України.

Нові норми зобов’язують військовослужбовців поводитися з гідністю та честю, поважати права і гідність кожної людини, а також дотримуватися законодавства про рівні права та можливості жінок і чоловіків.

Військовим також забороняється допускати або толерувати негідну поведінку — як вербальну, так і невербальну — пов’язану з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу чи місця проживання.

Закон передбачає обов’язок запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи і недоторканості.

Якщо військовослужбовець дізнається про факти дискримінації, сексуальних домагань або насильства, він повинен повідомити про це відповідний підрозділ або радника з гендерних питань.

Документ також зобов’язує командирів негайно реагувати на правопорушення проти статевої свободи та недоторканості. Зокрема, вони мають вживати заходів для затримання підлеглого, якщо той вчиняє або намагається вчинити правопорушення.