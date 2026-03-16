Астрономи виявили планету, де поверхня — суцільний океан магми. Вона не схожа на жодну відому нині

Астрономи виявили планету, що складається з розплавленої лави, — це може свідчити про існування зовсім нового типу рідких планет.

Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature Astronomy, передає The Guardian.

Віддалений світ, відомий як L98-59d, приблизно в 1,6 раза більший за Землю і обертається навколо невеликої червоної зорі на відстані 35 світлових років від Землі. Спершу астрономи припускали, що на планеті може існувати глибокий океан рідкої води, але новий аналіз показує: уся планета фактично перебуває в густому, напіврозплавленому стані.

Температура на поверхні може досягати приблизно +1 900°C. На океані магми, ймовірно, виникають величезні хвилі через припливні сили сусідніх планет, а атмосфера, насичена сірководнем, має постійно пахнути тухлими яйцями. Такі умови вважаються непридатними для життя.

Попередні спостереження показали, що атмосфера L98-59d багата на сірку — і це не узгоджувалося з двома стандартними типами планет такого розміру: кам’янистими або водними світами. Жоден із цих варіантів не зміг би зберігати сірчану атмосферу протягом майже пʼяти мільярдів років, які існує планета.

Використовуючи складні комп’ютерні моделі, дослідники реконструювали історію планети від моменту її формування. Результати показали, що L98-59d може мати глобальний океан магми, який простягається на тисячі кілометрів під поверхнею, а також, імовірно, розплавлене ядро.

«Пояснити існування цієї планети можна лише тим, що всередині неї є глибокий океан магми. Такий океан ефективно утримує гази й захищає їх від процесів, які інакше могли б їх знищити», — каже астрофізик Оксфордського університету доктор Гаррісон Ніколлс.

Висновки дослідження натякають, що розплавлені планети можуть бути досить поширеними. Це означає, що астрономам варто обережніше оцінювати, чи є екзопланети потенційно придатними для життя.