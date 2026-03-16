Заступників голів СБУ Київщини та Рівненщини затримали — їх підозрюють у вимаганні $600 тисяч з бізнесмена

СБУ затримала посередника і двох заступників начальників Рівненського та Київського управлінь спецслужби, їх підозрюють у хабарництві.

Про це повідомила пресслужба відомства, а також Офіс генпрокурора.

За даними слідства, вони вимагали з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу понад $600 тисяч за перекваліфікацію справи, щоб причетні уникли відповідальності. За ці гроші також обіцяли «повісити» звинувачення на підставних людей і не створювати штучних перешкод під час видобутку бурштину в області.

Обох організаторів оборудки та їхнього спільника затримали «на гарячому» під час передачі понад $270 тисяч. При обшуках у фігурантів вилучили смартфони.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в хабарництві, їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.