Україна на 84% виконала Угоду про асоціацію з ЄС

Новини

Getty Images / «Бабель»

У 2025 році Україні виконала 3% Угоди про асоціацію з ЄС — загальний показник зріс з 81% до 84%.

Про це повідомив Офіс віцепремʼєра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Минулоріч найбільший прогрес фіксувався у таких сферах:

фінансовий сектор — приріст за рік становить 8%, загальний прогрес — 82%;

соціальна політика та трудові відносини — приріст 7%, загальний прогрес — 87%;

митні питання — приріст 5%, загальний прогрес — 96%;

сільське господарство — приріст 5%, загальний прогрес — 79%.

Загалом найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у трьох сферах: статистика та обмін інформацією (100%), освіта, навчання та молодь (99%) та інтелектуальна власність (98%).