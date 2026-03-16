Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане майбутнє» — якщо союзники не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане майбутнє», а його саміт з лідером Китаю Сі Цзінь Піном можуть перенести — якщо ці країни не допоможуть США розблокувати Ормузьку протоку.

Про це він заявив в інтервʼю The Financial Times.

Напередодні він звернувся з таким проханням до Великої Британії, Франції, Китаю, Японії і Південної Кореї — бо, за його словами, Європа і Китай сильно залежать від нафти з Перської затоки, на відміну від США.

Зустріч між Трампом і Сі Цзінь Піном має відбутись наприкінці березня. Сі запросив Трампа в Китай у жовтні 2025 року — коли два лідери зустрілися в Південній Кореї та досягли перемирʼя в торговельній війні між їхніми країнами. Пекін не виявив жодних ознак бажання відкласти саміт.

The Telegraph пише, що британський премʼєр Кір Стармер відмовив Трампу. Небажання також висловили Франція, Німеччина, Південна Корея. Reuters пише, що Японія і Австралія теж відмовились від ідеї.