Фільм про росіян отримав «Оскар», а Шон Пенн не був на церемонії, бо поїхав в Україну. Головне з нагородження
- Олександр Булін
У ніч проти 16 березня в Лос-Анджелесі 98 церемонія вручення премії Американської кіноакадемії «Оскар». Найбільше нагород (6 з 12 номінацій) отримав фільм «Одна битва за іншою» режисера Пола Тома Андерсона — чорна комедія, що розповідає про протистояння між репресивним державним апаратом США та групою анархістів і висміює політику адміністрації Дональда Трампа щодо міграції.
Актор Шон Пенн, що за роль у цьому фільмі отримав «Оскар» як найкращий актор другого плану, не був присутній на церемонії. The New York Times із посиланням на два джерела пише, що він відправився в Україну.
У категорії «Документальний фільм» перемогла дансько-чеська стрічка «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російській початковій школі. У цій номінації Україна подавала фільм «2000 метрів до Андріївки» — режисера Мстислава Чернова, лауреата премії «Оскар» 2024 року за фільм «20 днів у Маріуполі». Проте він не пройшов у фінальний список номінантів, тож Україна цього року за нагороду не змагалася.
Повний список цьогорічних володарів «Оскара»
- Найкращий режисер — Пол Томас Андерсон за фільм «Одна битва за іншою».
- Найкращий актор — Майкл Б. Джордан за роль у картині «Грішники».
- Найкраща акторка — Джессі Баклі за роль у фільмі «Гамнет» — 25-річна акторка стала наймолодшою лауреаткою премії 2025 року.
- Найкращий актор другого плану — Шон Пенн за роль в «Одна битва за іншою».
- Найкраща акторка другого плану — Емі Медіган за роль у фільмі «Зброя».
- Найкращий іноземний фільм — норвезький фільм «Сентиментальна цінність».
- Найкращий короткометражний фільм — перемогли дві стрічки: «Співаки» та «Двоє людей, що обмінюються слиною».
- Найкращий повнометражний документальний фільм — «Містер Ніхто проти Путіна».
- Найкращий короткометражний документальний фільм — «Усі порожні кімнати».
- Найкращий мультфільм — «Кейпоп-мисливці на демонів».
- Найкращий короткометражний мультфільм — «Дівчина, яка плакала перлами».
- Найкращі костюми — Кейт Говлі за роботу над костюмами в фільмі «Франкенштейн».
- Найкращий оригінальний сценарій — Раян Куглер за сценарій для «Грішників».
- Найкращий адаптований сценарій — Пол Томас Андерсон за стрічку «Одна битва за іншою».
- Найкращий грим та зачіски — Майк Гілл, Кліона Фʼюрі, Джордан Семюел за фільм «Франкенштейн».
- Найкращий монтаж — Енді Юргенссон за фільм «Одна битва за іншою».
- Найкраща операторська робота — Отам Дюраль Аркапау за стрічку «Грішники» — вперше нагороду здобула жінка.
- Найкращий художник-постановник — Тамара Деверелл та Шейн Вʼєо за фільм «Франкенштейн».
- Найкраща оригінальна пісня — Golden за «Кейпоп-мисливиці на демонів».
- Найкращий оригінальний саундтрек — шведський композитор Людвіг Йоранссон за музику до фільму «Грішники».
- Найкращий звук — команда фільму «F1: Фільм».
- Найкращі візуальні ефекти — Джо Леттері, Річард Бейнгем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт за фільм «Аватар: Вогонь і попіл».
- Найкраща музика до фільму — композитор Деніел Бламберг, який працював над стрічкою «Бруталіст».
- Найкращий кастинг-директор — Кассандра Кулукундіс за фільм «Одна битва за іншою» — цю нагороду вручали вперше.