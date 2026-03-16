Фільм про росіян отримав «Оскар», а Шон Пенн не був на церемонії, бо поїхав в Україну. Головне з нагородження

У ніч проти 16 березня в Лос-Анджелесі 98 церемонія вручення премії Американської кіноакадемії «Оскар». Найбільше нагород (6 з 12 номінацій) отримав фільм «Одна битва за іншою» режисера Пола Тома Андерсона — чорна комедія, що розповідає про протистояння між репресивним державним апаратом США та групою анархістів і висміює політику адміністрації Дональда Трампа щодо міграції.

Актор Шон Пенн, що за роль у цьому фільмі отримав «Оскар» як найкращий актор другого плану, не був присутній на церемонії. The New York Times із посиланням на два джерела пише, що він відправився в Україну.

У категорії «Документальний фільм» перемогла дансько-чеська стрічка «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російській початковій школі. У цій номінації Україна подавала фільм «2000 метрів до Андріївки» — режисера Мстислава Чернова, лауреата премії «Оскар» 2024 року за фільм «20 днів у Маріуполі». Проте він не пройшов у фінальний список номінантів, тож Україна цього року за нагороду не змагалася.

