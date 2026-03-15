Україна отримала свою останню медаль на цьогорічній Паралімпіаді. Олександр Казік здобув срібло

Національний паралімпійський комітет України

Український спорстмен Олександр Казік на Паралімпійських іграх у Мілані здобув срібло в лижній гонці на 20 кілометрів для людей з порушенням зору. Це остання медаль України на цих змаганнях.

Українець відстав від переможця Джека Едікоффа зі США на 8,2 секунди. Це третя медаль спортсмена на Паралімпіаді-2026. Раніше він здобув золото і срібло на двох змаганнях з парабіатлону.

Олександр Казік та його гайд Сергій Кучерявий.

У гонці брали участь ще три українці: Дмитро Суярко посів сьоме місце, Максим Мурашковський — десяте, а Ігор Кравчук — 13.

Цьогоріч на Паралімпійських іграх Україна посіла сьоме місце з 19 медалями: три золоті та по вісім срібних і бронзових. Перші три місця за Китаєм, США і РФ. Проте за загальною кількістю медалей Україна третя.