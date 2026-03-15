Олександра Кононова принесла Україні бронзу на зимовій Паралімпіаді
- Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»
Україна Олександра Кононова взяла бронзу на зимовій Паралімпіаді у лижних перегонах. Це перша особиста медаль України на лижних перегонах.
Про це йдеться на сайті Паралімпіади.
Українка фінішувала третьою на дистанції 20 км вільним стилем у класі стоячи. Перше місце взяла представниця США, а друге — спортсменка з Норвегії.
Для Кононової це пʼята медаль на Паралімпійських іграх 2026 року. Також українка виборола три нагороди у парабіатлоні, а напередодні стала срібною призеркою у змішаній естафеті з паралижних перегонів.
У змаганнях брали участь ще три представниці України: Людмила Ляшенко (4), Ірина Буй (5) та Богдана Конашук (9).
- 15 березня — заключний день змагань на Паралімпіаді-2026. Україна планує бойкотувати церемонію закриття, як це робила і на початку змагань, через допуск росіян та білорусів.
- Зараз Україна на 7 щаблі в медальному заліку з 18 медалями: три золоті, сім срібних, вісім бронзових. Лідирує Китай (42 медалі), у першій трійці також США (22) і Австрія (13).