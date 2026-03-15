Олександра Кононова принесла Україні бронзу на зимовій Паралімпіаді

Україна Олександра Кононова взяла бронзу на зимовій Паралімпіаді у лижних перегонах. Це перша особиста медаль України на лижних перегонах.

Про це йдеться на сайті Паралімпіади.

Українка фінішувала третьою на дистанції 20 км вільним стилем у класі стоячи. Перше місце взяла представниця США, а друге — спортсменка з Норвегії.

Для Кононової це пʼята медаль на Паралімпійських іграх 2026 року. Також українка виборола три нагороди у парабіатлоні, а напередодні стала срібною призеркою у змішаній естафеті з паралижних перегонів.

У змаганнях брали участь ще три представниці України: Людмила Ляшенко (4), Ірина Буй (5) та Богдана Конашук (9).