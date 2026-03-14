Рада ЄС ще на пів року продовжила санкції проти росіян. Проте сімох зі списку викреслили

Рада Європейського Союзу 14 березня вкотре продовжила персональні санкції проти росіян, причетних до війни проти України.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Обмеження проти 2 600 фізичних та юридичних осіб продовжили на пів року — до 15 вересня. Вони включають обмеження на поїздки, заморожування їхніх активів та заборону переказувати їм кошти.

Рада вирішила не поновлювати санкції проти двох осіб та виключити зі списку пʼятьох померлих. Про кого саме йде мова — не вказують.