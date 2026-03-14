КНДР запустила десять балістичних ракет у напрямку Японського моря — в той час, коли США і Південна Корея проводять навчання

Новини

Getty Images

Північна Корея 14 березня запустила близько десяти балістичних ракет у напрямку Японського моря. Це сталося в той час, коли Південна Корея і США проводять щорічні 11-денні весняні військові навчання «Щит свободи».

Про це пише The Korea Times, посилаючись на повідомлення Обʼєднаного комітету начальників штабів США.

Запуск стався близько 13:20 за місцеви часом. КНДР уже втретє запускає ракети цього року. Вони пролетіли близько 350 кілометрів. Впливова сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина — Кім Йо Чжон — засудила ці навчання і попередила про «неймовірно жахливі наслідки».

Цей запуск також відбувся після того, як премʼєр-міністр Південної Кореї Кім Мін Сок заявив, що президент США Дональд Трамп позитивно ставиться до відновлення діалогу з північнокорейським лідером. Заява прозвучала на тлі спекуляцій, що Трамп може домагатися зустрічі з Кім Чен Ином під час своєї майбутньої поїздки до Китаю на саміт з лідеромм КНР Сі Цзіньпіном. Повідомлялося, що Трамп планує відвідати Китай у кінці березня — на початку квітня.