«Телефони оборонних компаній України не замовкають — країни Близького Сходу просять у них допомоги». Світові медіа про війну 13 березня

«Бабель»

Український досвід боротьби з іранськими дронами Shahed став товаром на міжнародному ринку, пише The New York Times. «Телефон не замовкає», — каже Олег Рогинський, генеральний директор Uforce — конгломерату українських оборонно-технологічних стартапів, який залучив початкові інвестиції на понад $1 мільярд. За його словами, зараз на Близькому Сході інтерес до безпілотників і морських дронів компанії стрімко зростає. Україна хоче використати свій досвід у війні, щоб зміцнити партнерство у сфері безпеки зі США та європейськими країнами, зазначає видання. Також Київ розраховує заробити значні кошти для своєї оборонної промисловості. Поки що жодних угод не підписали, але керівники української оборонної галузі кажуть, що ринок захисту від дронів для нафтових родовищ і танкерів може становити мільярди доларів.

Спочатку українські фахівці створювали системи боротьби з дронами з доступних деталей: звичайної електроніки та обладнання для відеоігор. Із часом вони вдосконалили ці технології, розповідає NYT. Тепер такі системи можуть конкурувати зі звичайною протиповітряною обороною, але коштують значно дешевше, кажуть військові аналітики, з якими поговорило видання. Найпоширеніший тип українського безпілотника, який може перехоплювати дрони Shahed, за формою нагадує іграшкову ракету. Він заввишки приблизно один метр, виготовлений із надрукованих на 3D-принтері пластикових деталей, і працює на електродвигунах із пропелерами. Такий дрон може розвивати швидкість близько 320 км/год й уражати цілі на висоті до 4,5 кілометра.

