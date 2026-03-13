Вісім країн Євросоюзу закликають заборонити колишнім російським військовим вʼїжджати до Шенгену

Новини

Вісім країн Європейського Союзу виступають за те, щоб заборонити вʼїзд до Шенгенської зони росіянам, які брали участь у війні на боці РФ.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Лідери Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії разом звернулися до голови Європейської ради Антоніу Кошти та президенки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Вони вважають, що будь-який вʼїзд колишніх російських комбатантів до Шенгенської зони є загрозою для всіх країн Союзу.

23 лютого голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що спільно з Єврокомісією працюють над тим, щоб заборонити вʼїзд до Шенгенської зони колишнім російським військовим.

«Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та диверсанти тинялися нашими вулицями», — додала вона.