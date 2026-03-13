Українці вибороли ще шість медалей на Паралімпіаді (оновлено)
- Автори:
- Ольга Березюк, Олександр Булін
- Дата:
-
На змаганнях з парабіатлону 13 березня українці вибороли шість медалей.
Зокрема, Тарас Радь взяв срібло в чоловічому спринт-переслідуванні у класі спортсменів, які змагаються сидячи.
На першому місці — представник Казахстану, від якого українець відстав на 21 секунду. На третьому — спортсмен з Китаю. У цьому ж заїзді українці також посіли 8, 9, 12 та 13-те місця.
Для Тараса це вже третя медаль на цьогорічній Паралімпіаді. Раніше вні здобув золото в чоловічому спринті та бронзу в індивідуальному заїзді.
Дві українки взяли подвійний подіум на змаганнях з жіночого спринт-переслідування. Ірина Буй прийшла другою, менш ніж на 18 секунд відставши від лідерки змагання з Канади. А Олександра Кононова посіла третє місце. Вони змагались у класі для спортсменів з порушеннями рук.
У цьому ж заїзді українки Людмила Ляшенко та Богдана Конашук взяли 6 і 7-ме місця.
Григорій Вовчинський став срібним призером зі спринт-переслідування серед чоловіків із порушенням однієї руки. Він лише на 0,2 секунди відстав від переможця.
Крім того, Олександр Казік та Анатолій Ковалевський взяли срібло і бронзу з біатлонного спринту-переслідування в класі спортсменів з порушенням зору.
- Україна на 7-му місці в медальному заліку зимової Паралімпіади й має 16 медалей (три золоті, шість срібних і cім бронзових), проте на другому місці за загальною кількістю медалей. Лідирує Китай, друге і третє місця посідають США та Австрія.