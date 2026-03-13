Українці вибороли ще шість медалей на Паралімпіаді (оновлено)

Новини

На змаганнях з парабіатлону 13 березня українці вибороли шість медалей.

Зокрема, Тарас Радь взяв срібло в чоловічому спринт-переслідуванні у класі спортсменів, які змагаються сидячи.

На першому місці — представник Казахстану, від якого українець відстав на 21 секунду. На третьому — спортсмен з Китаю. У цьому ж заїзді українці також посіли 8, 9, 12 та 13-те місця.

Для Тараса це вже третя медаль на цьогорічній Паралімпіаді. Раніше вні здобув золото в чоловічому спринті та бронзу в індивідуальному заїзді.

Національний паралімпійський комітет України

Дві українки взяли подвійний подіум на змаганнях з жіночого спринт-переслідування. Ірина Буй прийшла другою, менш ніж на 18 секунд відставши від лідерки змагання з Канади. А Олександра Кононова посіла третє місце. Вони змагались у класі для спортсменів з порушеннями рук.

У цьому ж заїзді українки Людмила Ляшенко та Богдана Конашук взяли 6 і 7-ме місця.

Національний паралімпійський комітет України

Григорій Вовчинський став срібним призером зі спринт-переслідування серед чоловіків із порушенням однієї руки. Він лише на 0,2 секунди відстав від переможця.

Крім того, Олександр Казік та Анатолій Ковалевський взяли срібло і бронзу з біатлонного спринту-переслідування в класі спортсменів з порушенням зору.