У застосунку Disney+ зʼявилась вертикальна стрічка Verts (як у TikTok) з фрагментами фільмів

Новини

У застосунку Disney+ зʼявилась вертикальна стрічка Verts з фрагментами фільмів.

Про це йдеться в релізі компанії.

Стрічка доступна в мобільному застосунку сервісу. Щоб відкрити її, потрібно натиснути іконку Verts у панелі навігації.

Користувачі можуть гортати вертикальні ролики зі сценами й моментами з контенту Disney+, а потім одразу додати їх до списку перегляду або запустити повний фільм чи серіал.

У компанії зазначають, що під час тестування функція вже підвищила залученість аудиторії. Персоналізацію забезпечує новий алгоритм рекомендацій, що формує стрічку на основі інтересів і попереднього перегляду контенту.

Надалі Verts теж хочуть розширити: там зʼявлятимуться відео від авторів і фанатської спільноти, а також нові формати сторітелінгу і персоналізований контент.