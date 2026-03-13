У застосунку Disney+ зʼявилась вертикальна стрічка Verts (як у TikTok) з фрагментами фільмів
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
У застосунку Disney+ зʼявилась вертикальна стрічка Verts з фрагментами фільмів.
Про це йдеться в релізі компанії.
Стрічка доступна в мобільному застосунку сервісу. Щоб відкрити її, потрібно натиснути іконку Verts у панелі навігації.
Користувачі можуть гортати вертикальні ролики зі сценами й моментами з контенту Disney+, а потім одразу додати їх до списку перегляду або запустити повний фільм чи серіал.
У компанії зазначають, що під час тестування функція вже підвищила залученість аудиторії. Персоналізацію забезпечує новий алгоритм рекомендацій, що формує стрічку на основі інтересів і попереднього перегляду контенту.
Надалі Verts теж хочуть розширити: там зʼявлятимуться відео від авторів і фанатської спільноти, а також нові формати сторітелінгу і персоналізований контент.