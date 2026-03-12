Стипендії тепер отримуватимуть і студенти приватних вишів. Мінімальну суму підвищать удвічі

Новини

З нового навчального року стипендії зможуть отримати студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти у відповідь на запити студентів.

Уже з 1 вересня 2026 року їм, так само як і бюджетникам у державних університетах, нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4 000 гривень.

Загалом цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі у порівнянні з 2025 роком. Кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.

«Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні», — наголосила Свириденко.