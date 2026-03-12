Україна та Румунія побудують нові лінії електропередачі

Новини

Україна та Румунія разом побудують дві нові лінії електропередачі для забезпечення енергобезпеки України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з румунським колегою.

Вони допоможуть підтримати українські регіони, зокрема Чернівецьку область, на тлі постійних атак РФ по українській енергетиці. Також Україна обговорює транспортування американського скрапленого газу через Румунію.

Країни сьогодні підписали низку угод із співпраці в енергетиці, оборонному виробництві та щодо стратегічного партнерства. Серед іншого, Румунія та Україна разом вироблятимуть дрони.

Зеленський також додав, що в Україні запровадять День румунської мови — 31 серпня. В Румунії вже є День української мови — його відзначають 9 листопада.

Окрім цього, під час брифінгу лідери заявили, що країни працюють над відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні — результати обіцяють показати вже цього літа.