Росіяни сильно сповільнились біля Гуляйполя, сил для наступу на Оріхів у них нема

З кінця минулого літа росіяни намагались обʼєднати наступи на Гуляйполе й Оріхів, щоб потім просуватись до Запоріжжя. Для цього вони проводили великі механізовані штурми. Місцями росіяни змогли реалізувати свій задум, але не на Оріхівському напрямку — там всі наступальні операції закінчилися повним розгромом.

Про це в коментарі «Бабелю» розповів начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан Дмитро Пелих.

Однак росіяни продовжують тиснути на Оріхів й далі, застосовуючи велику кількість дронів та руйнуючи його КАБами. При цьому Пелих наголошує: пройти від Гуляйполя до Оріхова не таке вже й легке завдання через різні фактори.

За його словами, росіяни вже не мають достатньо людей, щоб постійно тиснути на українські позиції. До того ж їм заважають природні умови, головний фактор — відкритий степ. Поля і невеликі лісосмуги майже не дають укриття, тому під час активного використання дронів просуватись дуже складно. Саме через це торік на Оріхівському напрямку росіянам нічого не вдалося — українські сили могли бачити їхні колони за десятки кілометрів.

Крім того, працюють українські оборонні лінії — протитанкові рови, мінні поля та укріплені позиції, які постійно посилюють. Для росіян це може стати серйозною перешкодою.

Ще одним фактором, який ускладнить завдання росіянам на цій ділянці фронту в разі просування, є збільшення їхніх логістичних шляхів. А для українських військ це означає суттєво легше знищення усієї їхньої логістики.

«Їхній темп уже дуже сповільнився в районі Гуляйполя. Деякі військові аналітики зазначають, що темп просування ворога на цьому напрямку став найнижчим за останні дев’ять місяців. Цього вдалося досягти завдяки вдалим контрнаступальним операціям Сил оборони України. На деяких ділянках ворог перейшов до оборони. А це означає, що у росіян недостатньо сил і засобів для подальших наступальних операції», — підкреслив Пелих.

Він зазначив, що Оріхів — дуже складне місто для штурму і ще складніше для утримання, адже стоїть в низовині.

«Навколо нього — висоти. Ми ж не дамо їм їх контролювати, а отже, місто постійно буде прострілюватися і до нього, знову ж таки, буде унеможливлена логістика. Тому перетнути межу міста не дорівнює його захопити. Просто ворог там застрягне навіть не на місяці. Він там умиратиме в безлімітній кількості роками. Але й щоб дійти до нього, втрати будуть непристойно великими», — каже Пелих.

На запитання, чи можуть підрозділи, які тримають оборону трохи нижче Оріхова, опинитися під загрозою оточення через виступ зі сторони Гуляйполя та частково з боку Степногірська, Пелих відповів, що поки немає жодних ознак для оточення Оріхова.

deepstatemap.live

«Теоретично можна говорити про ризик тактичного «мішка», де вже наша логістика може бути під вогневим контролем ворога. Але українські Сили оборони цього не допустять. Щоб цього не сталося, зазвичай плануються і здійснюються контратаки у фланги такого «мішка». З досвіду ведення бойових дій під час повномасштабного вторгнення Росії, такі виступи рідко перетворюються на повноцінні котли», — пояснив він.