Депутатці Львівської райради оголосили підозру: вона не вказала автівки й нерухомість на понад 3 млн грн

Новини

Пресслужба партії «Слуга народу»

Депутатці Львівської районної ради повідомили про підозру в недостовірному декларуванні майна. У своїй декларації за 2022 рік вона не вказала дані про автівки та обʼєкти нерухомості на 3,2 мільйона гривень.

Про це повідомили в Нацполіції та Львівській обласній прокуратурі.

Жінка не задекларувала нежитлове приміщення та два паркомісця. Також їй належали дві автівки — Hummer H2 та Mersedes-Benz GLS, проте у декларації їх не було.

Через це правоохоронці повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування неправдивої інформації).

Правоохоронці не називюать її імені, однак місцеве медіа ZAXID.NET пише, що мова про депутатку від фракції «Слуга народу» Наталію Серватяк.