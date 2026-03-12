Гурт Pussycat Dolls возʼєднався як тріо і вже випустив новий сингл

Новини

Rankin

Американський поп-гурт Pussycat Dolls возʼєднався як тріо і вже готується до світового турне.

Про це пише BBC.

З оригінального складу залишились лише Ніколь Шерзінгер, Кімберлі Ваятт та Ешлі Робертс. Ваятт сказала BBC News, що воззʼєднання було «неймовірним явищем після 20 років», тоді як Шерзінгер додала, що «час для всього був просто ідеальним».

Тріо вже представило трек “Club Song”, а серію живих виступів розпочнуть у червні. Тур PCD Forever триватиме 53 дні, він розпочнеться у Північній Америці, а потім у вересні перейде до Європи.

Гурт, відомий такими хітами, як “Buttons”, “Donʼt Cha” та “I Donʼt Need A Man”, здобув популярність у 2005 році зі своїм дебютним альбомом PCD. У початковому складі було шість учасниць, але Джессіка Сатта, Карміт Бачар і Мелоді Торнтон відмовились брати участь у возʼєднані.

Це вже друге возʼєднання для гурту. Перший раз вони повертались у 2019 році — за 9 років після розпаду. Тоді гурт возʼєднався майже в повному початковому складі, окрім Мелоді Торнтон, яка вирішила зосередитись на сольній карʼєрі. Однак через епідемію COVID-19 тур воззʼєднання скасували.

Ситуацію погіршила також юридична суперечка між Шерзінгер і засновником гурту Робіном Антіном. Повідомлялося, що між ними виникла сварка через креативний контроль над брендом PCD та спосіб розподілу прибутку від воззʼєднання.