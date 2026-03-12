Росіяни атакували Україну 94 дронами. Скільки збила ППО

Новини

NATO / Website

У ніч на 12 березня росіяни атакували Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллерово Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — тимчасово окупований Крим. Понад 60 безпілотників — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

ППО знешкодила 77 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 16 ударних БпЛА в 11 місцях, а також падіння збитих на одній локації.

На Дніпропетровщині в районі Синельниківщини внаслідок атаки постраждали чоловік і жінка. Виникли пожежі у приватному будинку та господарчій споруді, розповіли надзвичайники ДСНС.

У Запоріжжі кількість постраждалих після вчорашнього удару зросла до 12, з них 8 перебувають у медичних закладах. Також серед поранених четверо дітей, заявили в ДСНС.

На Чернігівщині росіяни атакували дронами Корюківський район, загинула 15-річна дівчина, її батьки травмовані. Будинок сімʼї знищений, повідомили в ОВА.

На Харківщині під час атаки на область постраждала 39-річна жінка, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та приватні будинки, пише ДСНС.