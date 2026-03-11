Співзасновник monobank Гороховський написав, що з персональними даними клієнтів все гаразд — НБУ вимагав пояснень, чому він виклав фото клієнтки

Новини

Співзасновник monobank Олег Гороховський написав в Treads, що буде краще фільтрувати свої думки, не забувати про відповідальність, а з персональними даними клієнтів все гаразд.

Підприємець пише, що відреагував не обдумуючи, побачивши російський прапор позаду клієнтки і його ставлення до прапора не змінилося — сама дівчина стверджує, що це прапор Словенії.

Цей коментар він зробив, після того як Національний банк попросив monobank пояснити, чому особисту інформацію клієнтки (фото якої опублікував Гороховський) поширили в соцмережах. Адже фото, зроблене під час ідентифікації в банківському застосунку може бути банківською таємницею.

У регуляторі зазначили, що оцінку діям Гороховського зможуть дати лише після відповіді банку та перевірки всіх фактів. До цього коментувати ситуацію там не будуть, адже інформація, отримана під час наглядових дій, також становить банківську таємницю. Якщо під час перевірки виявлять порушення законодавства або правил НБУ, регулятор може застосувати до банку передбачені законом санкції.

Що передувало

9 березня Олег Гороховський опублікував в Threads фото клієнтки на тлі прапора, який нагадує російський. Він розповів, що клієнтка звернулась на відеоверифікацію з питанням, чому заблокували її рахунок.

«Сказали, що через те що голова немита…» — прокоментував Гороховський.

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка Карина Кольб. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, є прапором Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині).

Уже після реакції дівчини Гороховський опублікував новий пост, в якому заявив, що «у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних». Він продовжує наполягати, що прапор на фото дівчини саме російський.