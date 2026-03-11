НБУ вимагає пояснень через фото клієнтки monobank, яке в соцмережах опублікував Гороховський

Новини

Олег Гороховський / Facebook

Національний банк вимагає пояснень через публікацію співзасновника проєкту monobank Олега Гороховського, у якій він поширив фото клієнтки банку. Все через, імовірно, російський прапор на фоні.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит «Економічної правди».

У Нацбанку заявили, що перевіряють обставини ситуації та вже надіслали банку запит із проханням пояснити поширення інформації, отриманої під час ідентифікації або перевірки клієнта, яка може бути банківською таємницею.

У регуляторі зазначили, що оцінку діям Гороховського зможуть дати лише після відповіді банку та перевірки всіх фактів. До цього коментувати ситуацію там не будуть, адже інформація, отримана під час наглядових дій, також становить банківську таємницю.

Якщо під час перевірки виявлять порушення законодавства або правил НБУ, регулятор може застосувати до банку передбачені законом санкції.

Що передувало

9 березня Олег Гороховський опублікував в Threads фото клієнтки на тлі прапора, який нагадує російський. Він розповів, що клієнтка звернулась на відеоверифікацію з питанням, чому заблокували її рахунок.

«Сказали, що через те що голова немита…» — прокоментував Гороховський.

«Бабель» заблюрив фото клієнтки. На оригінальному знімку, який опублікував Гороховський, блюру нема.

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка Карина Кольб. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, є прапором Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині).

Уже після реакції дівчини Гороховський опублікував новий пост, в якому заявив, що «у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних». Він продовжує наполягати, що прапор на фото дівчини саме російський.