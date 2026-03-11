Журнал Forbes назвав найбагатших людей світу. У списку семеро українців

Новини

Американський журнал Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. До списку цьогоріч увійшли семеро громадян України.

Загалом кількість доларових мільярдерів у світі зросла до рекордних 3 428 людей — на 400 більше, ніж у 2025 році. Сукупна вартість активів усіх учасників рейтингу досягла рекордних $20,1 трлн. Це на $4 трлн більше, ніж торік.

Найбільше мільярдерів у США — рекордні 989, серед яких 15 із 20 найбагатших людей світу. Далі йде Китай (разом із Гонконгом) — 610, а замикає трійку країн Індія з 229 мільярдерами.

Найбагатшою людиною планети залишається гендиректор Tesla і SpaceX Ілон Маск зі статком у $839 млрд. За ним йдуть засновники Google Ларрі Пейдж ($257 млрд) і Сергій Брін ($237 млрд).

Що стосується українців, то найбагатшим з них є Рінат Ахметов — власник груп ДТЕК і «Метінвест». Він посідає 477-ме місце із загальним капіталом $7,8 млрд. На 1503-му місці зі статком у $2,8 млрд у списку Forbes опинився Віктор Пінчук — власник інвестиційно-промислової групи «Інтерпайп» і медіагрупи Starlight Media.

На 1913-му місці — співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко, капітал якого за рік збільшився до $2,2 млрд. Пʼятий президент України Петро Порошенко, засновник кондитерської фабрики «Рошен», зберіг місце у рейтингу — він на 2600-му місці із статком у $1,5 млрд.

Ще троє громадян України посіли у рейтингу 3017-ме місце із капіталом у $1,2 млрд. Це засновник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський, власник компанії Smart Holding Вадим Новинський і директор металургійної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго.