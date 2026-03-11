Дональд Трамп масово дарує своїм соратникам взуття — а ті бояться його не носити

Новини

Дональд Трамп несподівано захопився бюджетним брендом взуття Florsheim і тепер масово дарує його своїм соратникам.

Про це пише The Times.

Усе почалось із зустрічі минулого року в Овальному кабінеті, на якій були присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та ще один невідомий політик.

«Президент підняв руку і сказав: “Ні, ні, ні, зачекайте секунду. Є щось набагато важливіше. Взуття”. Він зазирнув за стіл Resolute Desk і сказав: “Марко, Джей Ді, у вас гівняне взуття. Ми маємо дістати вам краще взуття”», — згадує той день Венс.

Після цього Трамп приніс каталог взуття і вирішив подарувати соратникам по парі взуття Florsheim за $145. Згодом аналогічний подарунок отримали міністр оборони Піт Гегсет, ведучий Fox News Шон Ханніті, сенатор Ліндсі Грем і телеведучий Такер Карлсон.

«Усі хлопці їх носять», — сказала одна з співробітниць Білого дому. «Це смішно, бо всі бояться їх не носити», – пожартувала інша.

Трамп сам платить за взуття та уважно стежить за тим, хто його носить. Він любить починати засідання уряду з перевірки того, як людям подобається «неймовірне» взуття. Один урядовець скаржився, що йому довелося відмовитися від своїх Louis Vuitton на користь подаровинах Florsheim.