Сили оборони атакували завод «Кремній Ел». Це один з найбільших виробників мікроелектроніки в РФ
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Сили оборони України атакували завод «Кремній Ел» у російському Брянську. Удар здійснили крилатими ракетами Storm Shadow.
Атаку підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
Цей завод — один з найбільших виробників мікроелектроніки в РФ і важлива ланка у виробництві високоточного озброєння. Зокрема, його продукцію використовують у російських балістичних ракетах «Іскандер». Раніше завод уже неодноразово атакували.
Російські телеграм-канали пишуть про шістьох загиблих і 37 поранених працівників.