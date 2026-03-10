Сили оборони атакували завод «Кремній Ел». Це один з найбільших виробників мікроелектроніки в РФ

Новини

Сили оборони України атакували завод «Кремній Ел» у російському Брянську. Удар здійснили крилатими ракетами Storm Shadow.

Атаку підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Цей завод — один з найбільших виробників мікроелектроніки в РФ і важлива ланка у виробництві високоточного озброєння. Зокрема, його продукцію використовують у російських балістичних ракетах «Іскандер». Раніше завод уже неодноразово атакували.

Російські телеграм-канали пишуть про шістьох загиблих і 37 поранених працівників.