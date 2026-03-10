У Британії 10 тисяч письменників випустили книгу, де єдиний текст — їхні імена. Так вони протестують проти використання їхньої творчості ШІ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Тисячі британських авторів, серед яких Кадзуо Ішіґуро, Філіппа Ґреґорі та Річард Осман, опублікували «порожню» книгу як протест проти використання їхніх творів компаніями штучного інтелекту без дозволу.

Про це пише The Guardian.

Майже 10 тисяч письменників долучилися до книги «Не крадіть цю книгу», єдиний зміст якої — список їхніх імен. Примірники роздають відвідувачам Лондонського книжкового ярмарку у вівторок — за тиждень до того, як уряд Великої Британії має оприлюднити оцінку економічних наслідків запропонованих змін до законодавства про авторське право.

Британський уряд розглядає модель, за якою ШІ-компанії можуть використовувати захищені авторським правом тексти, музику, картини чи інші роботи для тренування моделей без дозволу автора. Але автор може заборонити це — якщо спеціально заявить про відмову. Однак на початку березня ухвалення цих змін вирішили відкласти через масове невдоволення креативних індустрій.

Організатор ініціативи, композитор і активіст за захист авторських прав Ед Ньютон-Рекс заявив, що індустрія штучного інтелекту «побудована на вкрадених роботах — узятих без дозволу чи оплати».

«Це не злочин без жертв — генеративний ШІ конкурує з людьми, на чиїх роботах його навчають, позбавляючи їх засобів до існування. Уряд має захистити британських творців і відмовитися легалізувати крадіжку творчих робіт компаніями ШІ», — сказав він.

На задній обкладинці книги написано: «Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку книг заради вигоди компаній ШІ».

На Лондонському книжковому ярмарку видавці також запускають ініціативу ліцензування для ШІ. Галузева неприбуткова організація «Служби ліцензування видавців» створює колективну систему ліцензування і запрошує представників галузі долучитися до неї, щоб забезпечити легальний доступ до опублікованих творів.