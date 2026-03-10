Spiegel: Україна найближчими тижнями отримає 35 ракет до Patriot. Про це Німеччина домовилася з партнерами

Новини

NATO / Website

Найближчими тижнями Україна може отримати орієнтовно 35 дефіцитних ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем ППО Patriot.

Про це пише Spiegel.

Передати Україні 30 ракет PAC-3 з європейськими партнерами домовився міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Spiegel пише, що перед Мюнхенською безпековою конференцією він запропонував партнерам таку схему: Німеччина надасть Україні пʼять ракет PAC-3 зі своїх арсеналів, якщо інші держави поставлять ще 30. Тоді кілька країн, включно з Нідерландами, попередньо погодилися. Тепер це підтвердили.

Американські ракети PAC-3 у складі ЗРК Patriot потрібні, щоб збивати російські балістичні та крилаті ракети. Україні зараз критично їх бракує.

Президент Володимир Зеленський казав, що за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3. Україна ніколи не мала одночасно стільки ракет. Через це Зеленський пропонував «тихенько» помінятися з країнами регіону — отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.