Шнобелівська премія переїжджає зі США до Європи через імміграційну політику Трампа

Новини

Getty Images / «Бабель»

Щорічну церемонію вручення Шнобелівської премії — сатиричної нагороди за наукові досягнення — вперше перенесуть зі США до Європи через побоювання, що учасники можуть не отримати візи.

Про це організатори оголосили 9 березня, передає Associated Press.

Зазвичай церемонію проводять у США у вересні — за кілька тижнів до оголошення справжніх Нобелівських премій.

«За останній рік для наших гостей стало небезпечно приїжджати до країни», — сказав ведучий церемонії та редактор журналу Марк Абрагамс в інтерв’ю Associated Press. За його словами, організатори не можуть «з чистою совістю просити нових лауреатів чи міжнародних журналістів цього року їхати до США».

Це рішення ухвалили на тлі жорсткішої імміграційної політики президента Дональда Трампа, що передбачає депортацію мігрантів, які перебувають у країні незаконно, а також посилення контролю над студентськими й обмінними візами.

Упродовж 35 років лауреати приїжджали до США, щоб отримати нагороди і потрапити під «дощ» із паперових літачків. Торік серед переможців була команда дослідників з Японії, яка перевіряла, чи допомагає фарбування корів під зебру захистити їх від укусів мух. Інша група з Африки та Європи вивчала, яку піцу найбільше люблять їсти ящірки.

Минулого року нагороди в десяти категоріях також отримали європейські дослідники, які з’ясували, що алкоголь іноді покращує здатність людини говорити іноземною мовою, а також науковець, який десятиліттями досліджував ріст нігтів.

Утім, четверо з десяти лауреатів торік вирішили не їхати на церемонію в Бостон. У попередні роки її проводили в Гарвардському університеті, Массачусетському технологічному інституті та Бостонському університеті.

Цьогорічну церемонію готують у співпраці із закладами Швейцарського федерального технологічного інституту і Цюрихського університету.

Абрагамс додав, що церемонію планують проводити в Цюриху раз на два роки, а між ними — в інших європейських містах. Поки що планів повертати захід до США немає.

Що таке Шнобелівська премія

Шнобелівська (або Ігнобельська) премія — пародія на престижну міжнародну Нобелівську премію. Назва премії походить від англійського слова ignoble, тобто негідний. Українською мовою її також іноді називають «Антинобелівська премія». Її вручають за досягнення, які «спочатку викликають сміх, а потім роздуми».

Премію заснував Марк Абрагамс і гумористичний журнал Annals of Improbable Research («Аннали неймовірних досліджень»). З 1999 року Шнобелівську премію вручають у десяти галузях — частина номінацій збігається з нобелівськими, решту оголошують щороку окремо.