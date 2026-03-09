FT: Країни G7 ще не ухвалили рішення вивільнити стратегічні резерви нафти — щоб понизити ціну. Але на нього очікують найближчим часом

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністри фінансів країн «Великої сімки» заявили, що готові вжити «необхідних заходів» для боротьби зі стрімким зростанням цін на нафту, що його спричинила війна між Ізраїлем, США та Іраном. Однак після екстреної зустрічі 9 березня вони не дійшли згоди про використання стратегічних нафтових резервів.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела та спільну заяву міністрів, з якою з ознайомилися журналісти.

Міністр фінансів Франції Ролан Лекюр заявив, що група «ще не дійшла» до рішення про використання аварійних нафтових резервів, які зберігаються країнами-членами Міжнародного енергетичного агентства.

За програмою агентства 32 країни-учасниці мають близько 1,2 мільярда барелів стратегічних резервів, які можуть використати в надзвичайній ситуації. Втім, до цього вдавалися лише п’ять разів з моменту створення агентства після нафтових криз 1970-х років, повʼязаних з подіями на Близькому Сході. Одне з джерел сказало, що деякі американські посадовці вважають за доцільне спільно вивільнити 300—400 мільйонів барелів нафти — приблизно 25—30% від загального обсягу резервів.

Джерела повідомили Finanacial Times, що міністри енергетики країн G7 мають зібратися 10 березня. Одне з джерел сказало, що саме там ухвалять рішення щодо дій, а один американський посадовець висловив оптимізм, що рішення про використання резервів можуть ухвалити після цієї зустрічі.