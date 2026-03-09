На війні загинув командир 39 бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач

Новини

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

На східному напрямку загинув командир 39 бригади тактичної авіації, Герой України полковник Олександр Довгач.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Вдень він виконував бойове завдання: в умовах значної переваги противника та роботи російської ППО.

Раніше Довгач брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Херсонщину та острів Зміїний. Здійснив сотні бойових вильотів. Звання Героя України військовий отримав у листопаді 2025 року.

Обставини загибелі наразі зʼясовують.