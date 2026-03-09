Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув дві нагороди в США

Новини

Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» українського режисера Мстислава Чернова отримав одразу дві престижні кінопремії в США — за найкращий сценарій документального фільму та за операторську роботу.

Про це йдеться на сайтах WGA та ASC.

Стрічка «2000 метрів до Андріївки» здобула нагороду Премії Гільдії сценаристів Америки (WGA) у категорії «Найкращий сценарій документального фільму».

Премія Гільдія сценаристів Америки вручається з 1949 року за видатні досягнення у кіно, телебаченні та радіо. У своїй категорії українська стрічка обійшла фільми «Becoming Led Zeppelin» та «White with Fear».

Також Мстислав Чернов разом з оператором Алексом Бабенком отримали премію Американського товариства кінооператорів (ASC) за найкращу операторську роботу в документальному кіно.

Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» розповідає про український підрозділ, який має пройти до укріпленого лісу, щоб звільнити село Андріївка від російських військ. Зйомки стрічки почалися у вересні 2023 року і тривали майже півтора року.

Інші переможці американських премій

На церемонії Премії Гільдії сценаристів Америки нагороду за найкращий оригінальний сценарій отримав фільм «Грішники», автором якого є Раян Куглер. Премію за найкращий адаптований сценарій здобула стрічка «Одна битва за іншою», сценарій до якої написав Пол Томас Андерсон за мотивами роману Томас Пінчон.

Серед серіалів найкращий сценарій драматичного серіалу та найкращий сценарій нового серіалу отримав «Пітт». У категорії комедійного серіалу переміг «Кіностудія», а найкращим сценарієм лімітованого серіалу відзначили «Померти заради сексу».

На церемонії Премії Американського товариства кінооператорів нагороду за найкращу операторську роботу в епізоді півгодинного серіалу отримав Адам Ньюпорт-Берра за серіал «Кіностудія».

Премію за операторську роботу у музичному відео здобув Родріго Прієто за кліп «The Fate of Ophelia» співачки Тейлор Свіфт.

Нагороду за операторську роботу у лімітованому серіалі отримав Піт Кончал за серіал «Чорний кролик». А у категорії операторської роботи в епізоді годинного серіалу перемогли Алекс Дісенгоф за серіал «Завдання» та Крістоф Нуєнс за серіал «Андор».