Україна здобула ще дві бронзи на Паралімпіаді

Новини

Парабіатлоністи Тарас Радь та Олександра Кононова принесли Україні ще дві бронзи на Паралімпіаді-2026.

Про це йдеться на сайті змагань.

Тарас Радь прийшов третім в індивідуальній гонці на 12,5 км, у класі спортсменів, які змагаються сидячи. У цій же гонці українці також взяли 9, 10, 11 та 15-те місця.

Олександра Кононова теж здобула бронзу в індивідуальній гонці на 12,5 км, клас — спортсмени, які змагаються стоячи, але мають порушення або ампутацію однієї руки. У цьому заїзді українки також посіли 4, 7 та 9-ту позиції.