Росіяни цього тижня запустили по Україні 1 750 дронів і 39 ракет

Новини

Цього тижня РФ запустила по Україні 1 750 ударних дронів, 1 530 КАБів і 39 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під ударами була цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки.

Лише цієї ночі росіяни атакували 117 дронами (70 з них — «Шахеди») та двома ракетами «Іскандер-М», повідомили Повітряні сили. Українська ППО знешкодила 98 дронів.

Дві балістичні ракети та 19 ударних БпЛА поцілили по 11 локаціях.

Вночі російські дрони вдарили, зокрема, по селу Велика Бабка на Харківщині, троє мирних жителів дістали поранень. Коли на місце прибули рятувальники, росіяни атакували дроном пожежний автомобіль. Працівники ДСНС не постраждали — вони перебували в укритті, однак машина знищена.