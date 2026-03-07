За два роки Бельгія не передала Україні жодного з 30 обіцяних винищувачів F-16. Як у Брюсселі пояснюють затримку

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Два роки тому Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16, але досі жоден із цих літаків не надійшов на озброєння українських Повітряних сил.

Про це пише бельгійський мовник VRT.

У травні 2024 року міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб заявив, що його країна передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки обіцяли відправити до кінця 2024-го, але їхню точну кількість не уточнили.

Проте станом на 2026 рік Україна не отримала жодного винищувача F-16 від Бельгії. У Міністерстві оборони країни у відповідь на запит VRT сказали, що головною причиною є затримка з постачанням нових F-35 до Бельгії.

Американські винищувачі F-35, якими Бельгія хоче замінити старі літаки, досі не надійшли. Передати F-16 Україні бельгійці зможуть тільки після заміни, тому передача відкладається.

«Із самого початку Міноборони заявляло, що спершу необхідно задовольнити оперативні потреби самих бельгійських ВПС», — сказав генерал-майор Герт де Деккер із Повітряних сил Бельгії і додав, що фіксованого терміну передачі F-16 Україні ніколи не називали.

Бельгія планує вивести з експлуатації весь свій парк F-16 до кінця 2028 року. Останні поставки F-35 очікуються у 2029 році.

Ще однією вагомою причиною затримки є процес підготовки льотного складу, розповіли джерела VRT. Хоча самі літаки ще не в Україні, частина з них активно використовується в Бельгії для тренування українських пілотів і техніків. Проте, як зазначають експерти, навчання виявилося значно складнішим і тривалішим, ніж очікувалося.

Однією з перешкод стало мовне питання, адже кабіна F-16 вимагає вільного володіння англійською мовою, тоді як більшість українських пілотів мали досвід керування лише радянськими літаками. Крім того, тактика застосування західної авіації потребує адаптації до реалій війни в Україні, де домінують безпілотники та потужні системи ППО ворога.