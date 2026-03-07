Українські військові атакували ракетами місце запуску «шахедів» біля Донецького аеропорту

Новини

Сьомого березня військові України знищили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників типу «Шахед» біля Донецького аеропорту. Атакували ракетами ATACMS і SCALP.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Удар завдали підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних сил. На місці зафіксували масштабну пожежу та вибухи.

Крім того, 6 та 7 березня вночі військові України завдали серії ударів по інших об’єктах противника. Вони поцілили в пункт управління БпЛА в районі Діброви (тимчасово окупована частина Луганської області) та командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (ТОТ Харківської області).

Артилерійські підрозділи ЗСУ також знищили вогневі позиції та артилерію РФ у районах Тавільжанки (ТОТ Харківської області), Воскресенки та Новопавлівки (ТОТ Донецької області).

Додатково атаковані райони зосередження російських військ у Новогригорівці, Залізничному (ТОТ Запорізької області), Торському (ТОТ Донецької області) та Сопичі на Сумщині.