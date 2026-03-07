Українські військові атакували ракетами місце запуску «шахедів» біля Донецького аеропорту
- Анастасія Зайкова
Сьомого березня військові України знищили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників типу «Шахед» біля Донецького аеропорту. Атакували ракетами ATACMS і SCALP.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Удар завдали підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних сил. На місці зафіксували масштабну пожежу та вибухи.
Крім того, 6 та 7 березня вночі військові України завдали серії ударів по інших об’єктах противника. Вони поцілили в пункт управління БпЛА в районі Діброви (тимчасово окупована частина Луганської області) та командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (ТОТ Харківської області).
Артилерійські підрозділи ЗСУ також знищили вогневі позиції та артилерію РФ у районах Тавільжанки (ТОТ Харківської області), Воскресенки та Новопавлівки (ТОТ Донецької області).
Додатково атаковані райони зосередження російських військ у Новогригорівці, Залізничному (ТОТ Запорізької області), Торському (ТОТ Донецької області) та Сопичі на Сумщині.
- ATACMS (Army Tactical Missile System) — це американські високоточні оперативно-тактичні балістичні ракети виробництва Lockheed Martin, призначені для знищення цілей на відстані до 300 км.
- SCALP EG (Storm Shadow) — це високоточна крилата ракета великої дальності, розроблена Францією та Британією. Вона призначена для знищення захищених стаціонарних цілей (бункерів, командних пунктів, інфраструктури) в будь-який час доби та в умовах активної протидії ППО.