Україна виграла своє перше золото на Паралімпійських іграх — 2026 у парабіатлоні

Новини

Україна виграла своє перше золото на Паралімпійських іграх — 2026. Парабіатлоніст Тарас Радь переміг у спринті в класі сидячи.

Про це пише «Суспільне».

Українець Тарас Радь випередив двох спортсменів Китаю в спринті в класі сидячи. Для Радя це вже друге паралімпійське золото в карʼєрі: вперше він виграв гонку на 12,5 км на Паралімпіаді в Пекіні.

Збірна України розпочала змагання з чоловічої спринтерської гонки в класі сидячи. У ній стартували 28 спортсменів, серед яких п’ятеро українців: Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь і Григорій Шимко.

Радь подолав дистанцію без жодного промаху та фінішував із результатом 19:55.5. Завдяки цьому він випередив суперників і виборов золото.

Ще один українець Василь Кравчук посів четверте місце, також відстрілявшись без промахів і поступившись призерам 31,5 секунди. Олександр Алексик став дев’ятим, Павло Баль фінішував 12-м, а Григорій Шимко — 15-м.