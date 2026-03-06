«Путін більше не найгірший хлопець у місті — цей титул перейшов до Трампа». Світові медіа про російсько-українську війну 6 березня

Новини

Війна на Близькому Сході тимчасово приносить Путіну вигоду, зокрема прибуток від вищих цін на нафту і газ, але глобальний вплив Росії слабшає, пише The New York Times. Роками російський диктатор підтримував антиамериканські авторитарні уряди в Ірані, Венесуелі та на Кубі, майже не турбуючись про те, що Вашингтон використає свою переважну військову міць, щоб убити, захопити в полон або витіснити їхніх лідерів. Тепер це змінилося: США під керівництвом Трампа почали діяти набагато жорсткіше і непередбачуваніше, йдеться у статті. «Путін більше не найгірший хлопець у місті, який може вселяти страх так, як сподівався. Цей титул перейшов до Трампа, тому Путін виглядає трохи жалюгідним», — сказав російський аналітик і колишній австралійський дипломат у Москві Бобо Ло.

Росія не могла допомогти Ірану, навіть якби хотіла, адже вона вже виснажена війною проти України. Захист Ірану означав би тільки один варіант — прямий військовий конфлікт зі США чи Ізраїлем, сказав директор берлінського Центру Карнегі «Росія — Євразія» Олександр Габуєв. Іран і так був ослаблений економічною та політичною кризою, а враховуючи, що західна розвідка проникла глибоко, після ліквідації Алі Хаменеї навіть спільні дії Росії та Китаю навряд могли б змінити ситуацію. Водночас Путін намагається грати «в довгу». Трамп дав зрозуміти, що його політика не спрямована на зміну режимів чи повалення проросійських еліт у країнах, де США втручаються, і не передбачає активної «розбудови демократії». Це залишає Путіну можливість підтримувати звʼязки з ними, йдеться в статті.

