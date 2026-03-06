Індонезія заборонить соціальні мережі та інші онлайн-платформи для дітей до 16 років

Новини

Getty Images / «Бабель»

Індонезія заявила, що заборонить користуватися соцмережами та іншими популярними онлайн-платформами дітям до 16 років.

Про це повдіомила міністерка комунікацій та цифрових справ Меутя Хафід, передає BBC.

За її словами, з 28 березня акаунти користувачів до 16 років на «платформах високого ризику» деактивують. Це стосуватиметься YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live і Roblox.

Хафід пояснила рішення тим, що діти стикаються з дедалі серйознішими загрозами — від порнографії, кібербулінгу та онлайн-шахрайства до залежності від соцмереж.

За даними ЮНІСЕФ за 2023 рік, приблизно половина з 510 опитаних індонезійських дітей вже бачили сексуальні зображення у соцмережах.

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

У січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту), і якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї. У разі ухвалення закону Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить повну заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Велика Британія та Іспанія теж хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років, а Греція близька до оголошення аналогічної заборони для дітей віком до 15 років, повідомляє джерело Reuters.