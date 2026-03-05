Україна відправляє США допомогу для захисту від «Шахедів» на Близькому Сході — про це попросили американці

Новини

США надіслали Україні запит про допомогу в боротьбі з іранськими дронами Shahed на Близькому Сході.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський доручив надати необхідні засоби та відправити в регіон українських спеціалістів. Він додав, що Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці та захисту життів наших людей.

Раніше Зеленський казав, що за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3 для систем Patriot. Україна ніколи не мала стільки ракет одночасно. Україна веде переговори та хотіла б «тихенько» помінятись з країнами регіону, «з тими, які можна і не можна називати»: отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

Financial Times із посиланням на джерело в українській оборонній сфері писало, що США та щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану.

Український посадовець назвав переговори з Пентагоном «делікатною» темою. Але очевидно, що інтерес до українських перехоплювачів дронів різко зріс, адже вони можуть збивати Shahed за дуже низькою ціною, зазначив він.

Що передувало

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Після того як іранський дрон атакував британську авіабазу «Акротірі» на Кіпрі, премʼєр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучить українських експертів, щоб допомогти своїм партнерам збивати іранські дрони.

2 березня Bloomberg писав, що президент Володимир Зеленський запропонував відправити своїх найкращих експертів зі збивання іранських дронів на Близький Схід, якщо лідери цих країн переконають Путіна на місяць перемирʼя в Україні.

Тоді він також казав, що від США та Європи поки не було сигналів, що війна на Близькому Сході може вплинути на ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України, зокрема і дефіцитних ракет PAC-3 для Patriot.