Фільм про українських військових здобув одну з найпрестижніших премій Британії

Azad Safarov / Facebook

Документальна стрічка «24 години на українській лінії вогню» від Sky News здобула премію Royal Television Society — одну з найпрестижніших телевізійних відзнак у Великій Британії.

Про це повідомив продюсер Азад Сафаров.

Фільм переміг у категорії «Цифрова журналістика». Його знімали в жовтні 2025 року разом з бійцями батальйону «Сила Свободи» бригади «Рубіж» Національної гвардії України.

«Це була єдина номінація, повʼязана з Україною. Дуже радію за наших військових. Ця нагорода — насамперед їхня заслуга», — розповів Сафаров.

Стрічка розповідає про одну добу роботи українських військових у зоні бойових дій. Зокрема, про евакуацію екіпажу з підбитого танка, здачу російських військових у полон, а також складні та ризиковані операції з медичної евакуації поранених за допомогою наземного дрона.