Фільм про українських військових здобув одну з найпрестижніших премій Британії
- Світлана Кравченко
Azad Safarov / Facebook
Документальна стрічка «24 години на українській лінії вогню» від Sky News здобула премію Royal Television Society — одну з найпрестижніших телевізійних відзнак у Великій Британії.
Про це повідомив продюсер Азад Сафаров.
Фільм переміг у категорії «Цифрова журналістика». Його знімали в жовтні 2025 року разом з бійцями батальйону «Сила Свободи» бригади «Рубіж» Національної гвардії України.
«Це була єдина номінація, повʼязана з Україною. Дуже радію за наших військових. Ця нагорода — насамперед їхня заслуга», — розповів Сафаров.
Стрічка розповідає про одну добу роботи українських військових у зоні бойових дій. Зокрема, про евакуацію екіпажу з підбитого танка, здачу російських військових у полон, а також складні та ризиковані операції з медичної евакуації поранених за допомогою наземного дрона.
- У 2023 році премію Royal Television Society отримали одразу два українці — Мстислав Чернов (у категорії «Оператор року») та продюсерка Василіса Степаненко (в категорії «Молодий талант року»), які створили фільм «20 днів у Маріуполі». Ця стрічка у 2024 році стала першою від України, що здобула премію «Оскар».