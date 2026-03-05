Українські військові отримали новий дрон «Пташка» з рекордною дальністю удару
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Міноборони України
В Україні прийняли на озброєння ударний квадрокоптер вітчизняного виробництва «Пташка», який може бити по цілях на рекордній відстані — 50 кілометрів. Це найвищий показник серед усіх безпілотників такого типу, що є на озброєнні ЗСУ.
Про це повідомило Міноборони України.
«Пташка» має оптоволоконний канал управління. Вона створена для роботи в умовах інтенсивних бойових дій, за різних погодних умов, удень і вночі.
Квадрокоптер має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти та розділений акумуляторний блок для стабільної роботи. При цьому конструкція спеціально збалансована для виконання маневрів у польоті.
Бойового навантаження цього дрона вистачає для ударів по ворожій піхоті, вогневих позиціях, бліндажах, автомобільній та легкоброньованій техніці.