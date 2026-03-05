Ціни на нафту, дати перемовин і ремонт доріг. Головне з брифінгу Зеленського і Кабміну

Новини

Президент Володимир Зеленський, премʼєрка Юлія Свириденко, члени Кабінету міністрів, представники Верховної Ради та державних компаній провели брифінг за результатами наради щодо роботи уряду. «Бабель» зібрав головне з нього.

Брифінг транслювало «Суспільне».

Дати тристоронніх перемовин зі США та Росією

Зараз Україна очікує від американців оголошення про дату нового раунду тристоронніх переговорів. Переговорний процес змістився через війну на Близькому Сході.

Раніше Зеленський казав, що спочатку тристороння зустріч планувалася на 5—6 березня в Абу-Дабі. Згодом він припускав, що через ескалацію на Близькому Сході її можуть перенести до Женеви або іншого міста в Європі. Також серед варіантів для зустрічі — Туреччина.

Ракети для ППО і дрони-перехоплювачі

За словами Зеленського, за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3 для систем Patriot. Україна ніколи не мала стільки ракет одночасно. Україна хотіла б «тихенько» помінятись з країнами регіону, «з тими, які можна і не можна називати»: отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану країни Перської затоки почали використовувати дорогі ракети Patriot для перехоплення іранських дронів-камікадзе типу Shahed. Однак їхні запаси швидко вичерпуються.

Ціни на нафту

Директор «Нафтогазу» Сергій Корецький заявив, що через війну на Близькому Сході ціни на українських АЗС зросли на 6 гривень, проте паніки немає. Наразі всі компанії працюють над тим, щоб диверсифікувати джерела поставок — в Україні одна з найдиверсифікованіших мереж поставок нафти.

Зеленський сказав, що з державною «Укрнафтою» домовилися про те, щоб вона під час кризи працювала без прибутку — аби стримувати ріст цін.

Нафтопровід «Дружба»

Президент сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту. Але Європейський Союз пов’язує фінансову допомогу Україні та кредит на €90 мільярдів з відновленням його роботи.

Україна не блокує доступ Єврокомісії до місця ушодження, проте вважає достатнім власне підтвердження руйнувань. Україна чекає від Угорщини та країн ЄС офіційного звернення щодо допуску до пошкодженої інфраструктури.

Ремонт доріг

Премʼєрка Свириденко сказала, що уряд планує виділити з резервного фонду додатково принаймні 10 мільярдів гривень на ремонт доріг після зими.

Окрему увагу приділять прифронтовим дорогам, які використовують для евакуації населення та забезпечення логістики. Їхній ремонт фінансуватимуть також із бюджету Міністерства оборони України. Наразі уряд і військові визначають перелік пріоритетних маршрутів.