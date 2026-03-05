У Росії студентів агітують вступати до безпілотних військ — у вишах провели понад 200 зустрічей
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
У російських університетах і коледжах від кінця 2025 року провели щонайменше 200 зустрічей, де студентів агітують підписувати контракт і вступати до військ безпілотних систем.
Про це пише російське видання «Верстка».
За підрахунками журналістів, такі зустрічі пройшли щонайменше у 203 навчальних закладах по всій Росії та в анексованому Криму. На них приходять представники військкоматів, адміністрації вишів або військові, які вже служать за контрактом.
Студентам розповідають про новий рід військ, який російське Міноборони оголосило у листопаді 2025 року. Їх переконують, що служба нібито триватиме лише рік, що вони працюватимуть із дронами далеко від лінії фронту і зможуть повернутися до навчання. Також обіцяють великі виплати — у деяких випадках понад 5 млн рублів за рік служби.
Під час зустрічей студентам показують відео з безпілотниками, проводять демонстрації техніки або навіть організовують змагання дронів. Інколи студентів збирають на такі заходи під іншими приводами — наприклад, буцімто для розмови про іспити.
Журналісти пишуть, що в деяких випадках адміністрація навчальних закладів тисне на студентів, особливо на тих, хто має борги з навчання. Їм можуть натякати на відрахування або пропонувати «розвʼязати проблему», підписавши контракт.
Водночас юристи та незалежні експерти попереджають, що так званий контракт на рік насправді може бути безстроковим. Поки в Росії діє указ про часткову мобілізацію, військові контракти автоматично продовжуються.
Крім того, немає гарантії, що людина після підписання контракту справді потрапить у підрозділ операторів дронів. Якщо кандидат не пройде відбір, його можуть направити в інші частини, зокрема до піхоти.
- У 2024 році СБУ заочно повідомила про підозру керівнику російського руху «Юнармія» в тимчасово окупованому Криму Сергію Гаврильчуку. За даними слідства, з 2022 року Гаврильчук пропагував серед дітей і підлітків добровільний вступ у війська РФ та розповсюджував пропаганду проти України.