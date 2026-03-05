Генштаб: Росіяни втратили понад 800 військових на війні проти України

Новини

Російська армія за добу втратила на війні проти України 900 військових та десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни залишилися без чотирьох танків, семи бойових броньованих машин, 41 артилерійської системи, 1 950 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одної одиниці спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Але також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менш ніж половина населення Росії.