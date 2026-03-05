На Кубі стався масштабний блекаут після аварії на найбільшій електростанції

Новини

Bruno Rodríguez P / X

На більшій частині Куби 4 березня зникла електроенергія після аварії на одній із головних електростанцій країни. Без світла залишилися мільйони людей, зокрема у столиці Гавані.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною відключення стало раптове вимкнення термоелектростанції імені Антоніо Гітераса — найбільшого генератора електроенергії на острові. Перебої електроенергії зафіксували від провінції Пінар-дель-Ріо на заході до Камагуея в центрі країни.

За словами фахівців, відновлення роботи станції може тривати до чотирьох днів, оскільки обладнання перебуває в аварійному стані. Частина світлофорів і бізнесів у Гавані продовжила працювати завдяки генераторам або сонячним панелям.

Водночас, за даними Міністерства енергетики Куби, інша велика електростанція Felton-1 у провінції Ольгін продовжила роботу, що допомогло частково стабілізувати систему.

Енергетика в Кубі

Куба вже кілька років переживає серйозну енергетичну кризу. Уряд країни пояснює її економічними санкціями США та браком інвестицій в електромережу й генерацію. Через дефіцит палива влада обмежує роботу деяких базових сервісів — зокрема транспорту та вивезення сміття.

Крім того, Мексика — один з альтернативних постачальників нафти для Куби — заявила, що може припинити поставки після погроз США запровадити мита для країн, які постачають острову нафту. Це може ще більше ускладнити енергетичну ситуацію.