У Британії заарештували чоловіка депутатки за підозрою у шпигунстві для Китаю

Поліція Великої Британії заарештувала трьох чоловіків за підозрою в шпигунстві на користь Китаю. Один з них виявився чоловіком депутатки Лейбористської партії Джоані Рід.

Про це повідомляють BBC і The Telegraph.

Поліція Лондону повідомила, що в рамках антитерористичного розслідування в Лондоні заарештували 39-річного чоловіка та ще двох в Уельсі. Усі троє підозрюваних зараз під вартою.

Один із затриманих — Девід Тейлор. Він працював лобістом в енергетичних компаніях та був спеціальним радником Лейбористського уряду в Уельсі.

Його дружина — депутатка Джоані Рід — отримала посаду під час виборів у 2024 році, а зараз працює в комітеті з внутрішніх справ Палати громад.

Рід заявила, що ніколи не бачила нічого, що змусило б її підозрювати чоловіка в «порушенні будь-якого закону». Вона запевнила, що не бере участі в бізнес-діяльності Тейлора. Жінка додала, що ніколи не була в Китаї та не працювала з питаннями, пов’язаними з Китаєм, у Палаті громад.

Виступаючи в Палаті громад після арештів, міністр безпеки Ден Джарвіс пригрозив «суворими наслідками», якщо буде доведено втручання Китаю у справи Великої Британії.

«Цей уряд рішуче налаштований протидіяти іноземному втручанню, спрямованому проти Британії з боку будь-якого державного субʼєкта», — сказав Джарвіс депутатам.

Він додав, що британські чиновники повідомили китайських колег у Лондоні та Пекіні про ці звинувачення.