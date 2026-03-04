Зеленський звільнив начальника СБУ Житомирщини Компаниченка, якого підозрюють у хабарництві

Новини

«Суспільне»

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Володимира Компаниченка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області. Екскерівник фігурує у справі про корупцію на укриттях для літаків.

Про це йдеться в указі на сайті президента України.

Минулого тижня його разом з командувачем логістики Повітряних сил Андрієм Українцем відправили в СІЗО. Їх підозрюють у розкраданні 1,4 мільярда гривень, які виділили на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів для літаків.

Перевірки СБУ виявили, що їхні проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не гарантували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена. Попри це підрядникам почали перераховувати авансові платежі.

Щоб приховати розкрадання коштів і зупинити перевірки, Українець звернувся до Компаниченка з проханням «посприяти» в підкупі керівництва військової контррозвідки. Під час спроби передати частину грошей учасників схеми затримали.

Вже 27 лютого Українця суд відправив до СІЗО. Аналогічний запобіжний захід суд призначив Компаниченку.