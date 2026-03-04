Росія вперше з 2022 року візьме участь у Венеційській бієнале

Новини

Simona Sirio/Getty Images

Організатори Венеційської бієнале — однієї із найвідоміших міжнародних виставок сучасного мистецтва у світі — 4 березня оприлюднили список країн, які відкриють павільйони на цьогорічній виставці у Венеції. Серед них є й Росія, яка не брала участі з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Російський павільйон назвали The tree is rooted in the sky («Дерево, вкорінене в небі»). Перед цим делегат РФ з міжнародних культурних обмінів та колишній міністр культури Михайло Швидкой розповів виданню ArtNews, що один з меседжів павільйону такий — «політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності».

«Хочу зазначити, що Росія ніколи не залишала Венеційську бієнале. Сама наявність нашого павільйону — незалежно від того, що там відбувається, чи то виставки наших латиноамериканських друзів, чи то розміщення освітнього центру для всієї бієнале — означає присутність нашої країни в культурному просторі Венеції. Тому, оскільки ми нікуди не йшли, ми не повертаємося. Ми просто шукаємо нові форми творчої діяльності в нинішніх обставинах», — сказав Швидкой.

Він додав, що участь його країни у цьогорічному форумі — «це ще один доказ того, що російська культура не є ізольованою», а «спроби її скасувати протягом останніх чотирьох років не увінчалися успіхом».

Цьогоріч у Венеційській бієналі, яка відбудеться з 9 травня по 22 листопада, національні павільйони представлятимуть 99 країн. Зокрема, й Україна, яка бере участь з 2001 року. Організатори наголосили, що бієнале є відкритою платформою, а «національні участі виникають із ініціатив самих держав».

Будь-яка країна, визнана Італією, може подати заявку на участь. Організатори заходу додали, що відкидають будь-які форми дискримінації чи цензури.