Під час атаки на Новоросійськ Україна пошкодила три російських кораблі — джерела «Бабеля»

Новини

Під час атаки на порт Новоросійська в ніч проти 2 березня СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони поцілили по морському тральщику «Валентин Пікуль». Також серйозні пошкодження отримали російські протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов».

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

Також загинули троє російських моряків, ще 14 – поранено.

Крім кораблів, під час тієї атаки під прицілом були:

радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»;

зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С2»;

шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхаріс». Це один з найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Раніше українські захисники неодноразово атакували його.

Браузер не підтримує відео

Пожежа в порту тривала всю ніч.