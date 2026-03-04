На станції «Академік Вернадський» почалася перезмінка річних експедицій

Новини

Пізно ввечері 3 березня на острів Галіндез, де розташована станція, ступила команда 31-ї Української антарктичної експедиції, яка замінить колег з 30-ї експедиції.

Про це повідомили в пресслужбі Національного антарктичного наукового центру.

Цього разу криголам «Ноосфера» доставив полярників та полярниць дуже швидко: весь шлях із чилійського порту Пунта Аренас до «Вернадського» зайняв три з половиною дні.

Найближчими днями триватиме розвантаження криголама. Полярники мають переправити на берег 50 тонн вантажів, необхідних для наступного року зимівлі. Оскільки через рельєф дна «Ноосфера» не може підійти до причалів станції, усе це перевозитимуть моторними човнами.